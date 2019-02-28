الحصيني: أمطار على عدة مناطق.. وثلوج على مرتفعات تبوك والشمالية

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، هطول مطر ثلجي بمرتفعات تبوك وأقصى الحدود الشمالية.

وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: «متوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة، أمطار -بإذن الله- على أجزاء من الرياض والشرقية والبحرين والحدود الشمالية وتبوك، والأمطار من خفيفة إلى متوسطة، مع فرصة مطر ثلجي على مرتفعات تبوك وأقصى الحدود الشمالية».

وتابع الباحث في الطقس والمناخ قائلًا: «إنه متوقع رياح وغبار على وسط وشمال وغرب المملكة، وشرق الجنوبية».

في السياق ذاته، توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن المنخفض الجوي الحالي هو آخر منخفض ثلجي على المملكة.

وقال الراصد الجوي، إن خرائط النموذج الأوروبي تشير إلى أن المنخفض الجوي الحالي هو آخر منخفض ثلجي على المملكة، وآخر موجات شديدة البرودة هذا العام، لأنه متوقع سيطرة مرتفع جوي خلال شهر مارس، وتابع قائلًا: «لكن لا نجزم لعل التحديثات القادمة فيها شيء مبشر لعشاق الثلج والبرد»، مشيرًا إلى أنه قد تبقى على نهاية فصل الشتاء فلكيًا ٢١ يومًا.

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من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الخميس، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق عدة بالمملكة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، في تقريرها، أن الحالة المُناخية السابقة تُصيب مناطق «الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، والأجزاء الشرقية من الباحة»، وقد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على منطقتي «الجوف، والحدود الشمالية».

وأشارت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وشمال المملكة، كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل».

وأضافت هيئة الأرصاد أنه غير مُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة، على مرتفعات منطقة تبوك «الظهر، علقان، واللوز».

وكانت هيئة الأرصاد، أعلنت في وقت سابق، أن وادي الدواسر سجل أعلى درجة حرارة تصل إلى 36 درجة، فيما تصل درجة الحرارة في طريف إلى خمس، كأدنى درجة حرارة.