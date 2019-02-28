الأمير سعود بن فهد يدشن المجموعة العلمية لشرح كتاب رياض الصالحين للإمام بن باز

دشّن الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ورئيس اللجنة التنفيذية اليوم، المجموعة العلمية لشرح كتاب رياض الصالحين للإمام بن باز، بحضور سماحة المفتي العامّ للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العامّ للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير يوسف بن مساعد بن عبدالعزيز، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو مجلس الأمناء، وأبناء سماحة الشيخ بن باز، ونخبة من طلابه.

وتخلل الحفل مجموعة من الفقرات تضمّنت كلمات لكل من الأمين العامّ للمؤسسة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، ومدير عامّ مؤسسة بن باز الخيرية الدكتور عبدالمحسن بن باز، وطلّاب الإمام بن باز، ألقاها بالنيابة عنهم الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد السدحان، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشيخ بن باز الخيرية للمساهمة في طباعة إرثه.

إلى جانب ذلك، أسهمت مؤسسة "العنود" الخيرية في طباعة أكثر من أربعة آلاف نسخة من المجموعة العلمية لشرح كتاب رياض الصالحين للإمام بن باز.

يذكر أن مؤسسة "العنود" الخيرية نفّذت طباعة ما يزيد عن مئة ألف مجموعة علمية، تحوي عددًا من المجلدات، منها: (فتاوى اللجنة الدائمة، تحتوي على 23 مجلدًا– مجموعة مؤلفات العلامة السدي، تحتوي على 26 مجلدًا– مؤلفات العلامة عبدالله بن حميد، تحتوي على 6 مجلدات– مؤلفات العلامة ابن باز، تحتوي على 4 مجلدات– مؤلفات العلامة ابن عثيمين، تحتوي 6 مجلدات– مؤلفات العلامة صالح آل الشيخ، تحتوي على 8 مجلدات)، حيث يتم توزيعها على طلاب العلم وطلاب المنح في الجامعات، كذلك طباعة ثلاثة ملايين نسخة من كتاب الجزء الأخير، بعدد سبعة لغات وتوزيعه في الحرمين الشريفين، سعيًا لتنفيذ وصية الأميرة العنود بنت عبدالعزيز، بأن يسخّر ثلث إرثها في أوجه الخير ولخدمة الإسلام والمسلمين.

