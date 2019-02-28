تعليم الأفلاج يعتمد العمل بالدوام الصيفي

بداية من الأحد القادم
اعتمد مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، العمل بالدوام الصيفي بمدارس البنين والبنات بالمحافظة، اعتبارًا من يوم الأحد القادم الثالث من مارس المقبل.
وتقرر أن يكون بداية الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة الـ6:45 صباحًا، وبداية الحصة الأولى في تمام الساعة الـ7:00 صباحًا.
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