بالصور.. أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل جموعًا من المواطنين

استمع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية
استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، في قاعة الاحتفالات بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيران، مساء أمس الأربعاء، جموعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.
واستمع نائب أمير جازان -خلال الاستقبال- لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون، مؤكدًا أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين في تلمّس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة.
وفي نهاية اللقاء، تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة.
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