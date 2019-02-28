«تعليم محايل» تعتمد صرف 58 مليون ريال مكافآت للطلبة والطالبات

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل، اليوم الأربعاء، صرف مكافآت لطلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، بقيمة بلغت 58 مليون ريال .

وأشاد مدير التعليم بالمحافظة منصور بن عبد الله آل شريم، بجهود القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة في أقسام خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية، لافتًا إلى أن جميع المكافآت ستودع في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات، شاملة مكافآت مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومكافآت الاغتراب، وإعانة أبناء منسوبي التعليم المتوفين، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل .

وكانت إدارة التعليم في المحافظة، أعلنت في وقت سابق، عن جاهزيتها لاستقبال أكثر من 46 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بجميع المدارس الحكومية والأهلية؛ لتأدية الاختبارات، وثمَّن مدير التعليم جهود جميع اللجان في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس «بنين و بنات»؛ لتهيئة المقار لاستقبال الطلاب والطالبات.