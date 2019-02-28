السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يدرب مزارعي مديرية المسيمير على نظم الري الحديث



لحج 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس دورة لتأهيل مزارعي مديرية المسيمير بمحافظة لحج ، وتستمر 16 يومًا .

وسيتلقى 50 مزارعًا على مدى 16 يوماً معلومات ومعارف عن نظم الري الحديثة وتقنية الزراعة التي تساعد على تخفيف المصروفات الزراعية مقابل جودة إنتاج عالية تسهم في تحسين مستوى العيش للمستهدفين من مشروع تحسين سبل العيش .

ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

//انتهى//

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10:43ت م

0044



لحج 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسنفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس دورة لتأهيل مزارعي مديرية المسيمير بمحافظة لحج ، وتستمر 16 يومًا .وسيتلقى 50 مزارعًا على مدى 16 يوماً معلومات ومعارف عن نظم الري الحديثة وتقنية الزراعة التي تساعد على تخفيف المصروفات الزراعية مقابل جودة إنتاج عالية تسهم في تحسين مستوى العيش للمستهدفين من مشروع تحسين سبل العيش .ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.//انتهى//10:43ت م0044

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