السعودية اليوم / إدارة تعليم نجران تطلق عددًا من المبادرات والمشاريع بروضات المنطقة



نجران‬ 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس، عددًا من المبادرات والمشاريع بروضات المنطقة .

وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بالإدارة العامة لتعليم نجران سراء بنت سعيد الشهراني، أن المبادرات التي أطلقت بالروضة 11 و 31, تضمنت "قرية الطفل" وربطها بالوحدات التعليمية ليقبل الطفل على التعلم في أجواء عائلية، ومبادرة "بصمتي في روضتي" بمشاركة منسوبات المدرسة وما يتركونه من أثر في تطوير العمل التعليمي، ومبادرة برنامج الحاضر الغائب لمعالجة مشكلة الأطفال المسجلين في قائمة الاحتياط بحيث تقدم لهم الوحدات التعليمية في فترات معينة بمساعدة الأسرة، ومبادرة "طريقي نحو مدرستي" بهدف تهيئة الأطفال للصف الأول الابتدائي، ومجلة وحدتي تهدف لمشاركة الأسرة في الوحدات وإثراء ركن المكتبة "بيدي أرسم وأمي تبدع "، واستعين بالأمهات لتنمية الحس اللغوي والخيالي لدى الأطفال، ومبادرة "المزارع الصغير" لتنمية مهارات الملاحظة العلمية وحس المسؤولية والمشاركة والتعاون، كما قامت الحاضرات بجولة تفقدية على الفصول اطلعن خلاها على برنامج الحلقة الوِحدة "الرمل" وما يقدم فيها من معلومات ومهارات.

وقُدِمَت عروض لعدد من المشاريع المقامة في الروضة والتي منها مهندس البيئة، والوطن في قلوبنا، ولعبة جني الثمار، وإسعاف الروضة، وشرح عن أركان قرية الطفل وارتباطها بالوحدات التعليمية.

// انتهى //

10:41ت م

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نجران‬ 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس، عددًا من المبادرات والمشاريع بروضات المنطقة .وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بالإدارة العامة لتعليم نجران سراء بنت سعيد الشهراني، أن المبادرات التي أطلقت بالروضة 11 و 31, تضمنت "قرية الطفل" وربطها بالوحدات التعليمية ليقبل الطفل على التعلم في أجواء عائلية، ومبادرة "بصمتي في روضتي" بمشاركة منسوبات المدرسة وما يتركونه من أثر في تطوير العمل التعليمي، ومبادرة برنامج الحاضر الغائب لمعالجة مشكلة الأطفال المسجلين في قائمة الاحتياط بحيث تقدم لهم الوحدات التعليمية في فترات معينة بمساعدة الأسرة، ومبادرة "طريقي نحو مدرستي" بهدف تهيئة الأطفال للصف الأول الابتدائي، ومجلة وحدتي تهدف لمشاركة الأسرة في الوحدات وإثراء ركن المكتبة "بيدي أرسم وأمي تبدع "، واستعين بالأمهات لتنمية الحس اللغوي والخيالي لدى الأطفال، ومبادرة "المزارع الصغير" لتنمية مهارات الملاحظة العلمية وحس المسؤولية والمشاركة والتعاون، كما قامت الحاضرات بجولة تفقدية على الفصول اطلعن خلاها على برنامج الحلقة الوِحدة "الرمل" وما يقدم فيها من معلومات ومهارات.وقُدِمَت عروض لعدد من المشاريع المقامة في الروضة والتي منها مهندس البيئة، والوطن في قلوبنا، ولعبة جني الثمار، وإسعاف الروضة، وشرح عن أركان قرية الطفل وارتباطها بالوحدات التعليمية.// انتهى //10:41ت م0043

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