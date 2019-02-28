السعودية اليوم / أمير الجوف يزور الشركات الزراعية ببسيطاء



بسيطاء 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أمس بزيارة لمركز بسيطاء تجول خلالها على المشاريع الزراعية ،وذلك ضمن جولاته التي بدأها مؤخراً على محافظات ومراكز المنطقة .

واستهل سموه الجولة بزيارة للشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" ، حيث كان في استقباله مدير الشركة بالجوف المهندس عادل العتيبي الذي قدم لسموه شرحاً عن الشركة ومنتجاتها وأهم الشهادات الدولية التي حصلت عليها، إذ تسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي في مجالي الأغذية والمنتجات الزارعية عبر مشاريعها في المملكة والخارج ،وتلتزم بمعايير الجودة في منتجاتها التي تزيد عن 100 منتج منها الألبان ومشتقاتها وزيت الزيتون .

وتجول سمو أمير منطقة الجوف في الموقع المخصص لزراعة أشجار الزيتون التي تبلغ 3.5 مليون شجرة مطلعاً على طريقة التحكم في الري الآلي ،فيما وقف سموه على الموقع الجديد المخصص لإنشاء مصنع متكامل لزيت الزيتون ومشتقاته.

وقام الأمير فيصل بن نواف ،بغرس أول شجرة زيتون لاستكمال زراعة المليون الخامس بمشروع الزيتون ،منوهاً سموه بما شاهده من تقنيات حديثة تستخدم في المجال الزراعي ، متمنياً للجميع التوفيق .

وفي ختام زيارة الشركة تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة .

// انتهى //

10:39ت م

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بسيطاء 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أمس بزيارة لمركز بسيطاء تجول خلالها على المشاريع الزراعية ،وذلك ضمن جولاته التي بدأها مؤخراً على محافظات ومراكز المنطقة .واستهل سموه الجولة بزيارة للشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" ، حيث كان في استقباله مدير الشركة بالجوف المهندس عادل العتيبي الذي قدم لسموه شرحاً عن الشركة ومنتجاتها وأهم الشهادات الدولية التي حصلت عليها، إذ تسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي في مجالي الأغذية والمنتجات الزارعية عبر مشاريعها في المملكة والخارج ،وتلتزم بمعايير الجودة في منتجاتها التي تزيد عن 100 منتج منها الألبان ومشتقاتها وزيت الزيتون .وتجول سمو أمير منطقة الجوف في الموقع المخصص لزراعة أشجار الزيتون التي تبلغ 3.5 مليون شجرة مطلعاً على طريقة التحكم في الري الآلي ،فيما وقف سموه على الموقع الجديد المخصص لإنشاء مصنع متكامل لزيت الزيتون ومشتقاته.وقام الأمير فيصل بن نواف ،بغرس أول شجرة زيتون لاستكمال زراعة المليون الخامس بمشروع الزيتون ،منوهاً سموه بما شاهده من تقنيات حديثة تستخدم في المجال الزراعي ، متمنياً للجميع التوفيق .وفي ختام زيارة الشركة تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة .// انتهى //10:39ت م0041

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