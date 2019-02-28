السعودية اليوم / "التخصصات الصحية" تعتمد برنامج بكالوريوس العلوم في الصحة العامة بالجامعة الإلكترونية



الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

حصلت كلية العلوم الصحية في الجامعة

وأوضح مدير الجامعة الإلكترونية الدكتور عبدالله الموسى في تصريح له أن الجامعة تسعى إلى جلب آخر ما توصلت إليه العلوم وتقديمها بما يتناسب ويواكب توجهات الدولة الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية والوقاية من المرض للمواطنين والمواطنات.

وأفاد أن كلية العلوم الصحية تهدف إلى إعداد ممارسين صحيين يتمتعون بمهارات علمية وتقنية عالية ومهارات تواصل فعال تساعدهم في المشاركة الفاعلة في سوق العمل، ويلبون متطلبات التنمية المستدامة في عدة تخصصات فرعية وضرورية تندرج تحت مظلة الصحة العامة منها على سبيل المثال الوبائيات وصحة البيئة والتثقيف الصحي، بما يحقق رؤية المملكة 2030.

من جانبة قال عميد كلية العلوم الصحية الدكتور عبد العزيز بن حسن الحميدي إن : برنامج البكالوريوس في الصحة العامة يعنى بالمواضيع المتعلقة بالصحة العامة بشكل عام، ويعمل على تخطيط ومتابعة وتقييم البرامج الصحية ، ويُكسب الطلاب والطالبات النظريات العلمية الحديثة المتعلقة بطرق تعزيز الصحة العمومية والوقاية من الأمراض قبل حدوثها.

//انتهى//

10:32ت م

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الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسحصلت كلية العلوم الصحية في الجامعة السعودية الإلكترونية على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في برنامج بكالوريوس العلوم في الصحة العامة ، وتقييم الحاصلين عليه بالإطار الوطني للمؤهلات بأنهم قادرين على ممارسة المهنة ليكتمل بذلك اعتماد جميع برامج الكلية من الهيئة.وأوضح مدير الجامعة الإلكترونية الدكتور عبدالله الموسى في تصريح له أن الجامعة تسعى إلى جلب آخر ما توصلت إليه العلوم وتقديمها بما يتناسب ويواكب توجهات الدولة الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية والوقاية من المرض للمواطنين والمواطنات.وأفاد أن كلية العلوم الصحية تهدف إلى إعداد ممارسين صحيين يتمتعون بمهارات علمية وتقنية عالية ومهارات تواصل فعال تساعدهم في المشاركة الفاعلة في سوق العمل، ويلبون متطلبات التنمية المستدامة في عدة تخصصات فرعية وضرورية تندرج تحت مظلة الصحة العامة منها على سبيل المثال الوبائيات وصحة البيئة والتثقيف الصحي، بما يحقق رؤية المملكة 2030.من جانبة قال عميد كلية العلوم الصحية الدكتور عبد العزيز بن حسن الحميدي إن : برنامج البكالوريوس في الصحة العامة يعنى بالمواضيع المتعلقة بالصحة العامة بشكل عام، ويعمل على تخطيط ومتابعة وتقييم البرامج الصحية ، ويُكسب الطلاب والطالبات النظريات العلمية الحديثة المتعلقة بطرق تعزيز الصحة العمومية والوقاية من الأمراض قبل حدوثها.//انتهى//10:32ت م0040

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.