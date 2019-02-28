السعودية اليوم / الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية



جنيف 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن المنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وناقش الجانبان الشراكة الفاعلة بين المركز و المنظمة وخصوصًا البرامج المشتركة بينهما في كل من اليمن و سوريا و بنغلاديش .

وأشاد تيدروس بالدور الريادي الإنساني للمملكة وخاصة الدعم السخي الذي قدمته المملكة في مؤتمر المانحين لليمن.

//انتهى//

10:28ت م

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جنيف 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن المنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف.وناقش الجانبان الشراكة الفاعلة بين المركز و المنظمة وخصوصًا البرامج المشتركة بينهما في كل من اليمن و سوريا و بنغلاديش .وأشاد تيدروس بالدور الريادي الإنساني للمملكة وخاصة الدعم السخي الذي قدمته المملكة في مؤتمر المانحين لليمن.//انتهى//10:28ت م0037

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