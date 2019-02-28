السعودية اليوم / درس علمي بتعاوني الملحاء .. غداً



صبيا 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق28 فبراير 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا في منطقة جازان غداً، درساً علمياً بعنوان " فقه القرآن والسنة "، يلقيه محمد بن شامي شيبه، وذلك بجامع الجفالي بقرية قائم الدش بعد صلاة المغرب.

ويأتي الدرس العلمي ضمن البرامج والفعاليات التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي.

// انتهى //

10:27ت م

0036



صبيا 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق28 فبراير 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا في منطقة جازان غداً، درساً علمياً بعنوان " فقه القرآن والسنة "، يلقيه محمد بن شامي شيبه، وذلك بجامع الجفالي بقرية قائم الدش بعد صلاة المغرب.ويأتي الدرس العلمي ضمن البرامج والفعاليات التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //10:27ت م0036

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