السعودية اليوم / الأحوال المدنية تحصد خمس جوائز في ملتقى "أبشر" الخامس



الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

حصدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أمس , خمس جوائز في ملتقى التعاملات الإلكترونية بوزارة الداخلية "أبشر الخامس"، الذي أقيم في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض.

وتوجت الأحوال المدنية بجائزة أفضل لجنة للتعاملات الإلكترونية على مستوى قطاعات وزارة الداخلية نظير تميزها بالتوثيق وتحقيق الإنجازات بالتوصيات، وجائزة الإبداع في تقديم الخدمات كونها تميزت بخدمة التعريف الإلكتروني التي تتيح لأولياء الأمور التعريف بأبنائهم إلكترونيُا دون الحاجة للتواجد معهم في المكتب.

كما حققت جائزة التميز والإبداع في التعريف بالخدمات والتوعية من خلال حساباتها الرسمية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن حصولها على جائزة الخدمات الإنسانية نظير اهتمامها الكبير بالدور الاجتماعي وتقديم خدمات مميزة للصم وضعاف السمع من خلال خدمة "أشر"، ولكبار السن من خلال خدمة "تقدير"، فضلاً عن ذوي شهداء الواجب.

وكانت خامس الجوائز التي توجت بها الأحوال المدنية هي جائزة الخدمات الإلكترونية ذات الأثر الكبير على المستفيدين، التي حققت درجات عالية من الرضا لدى المواطنين والمواطنات.

// انتهى //

10:14ت م

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الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسحصدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أمس , خمس جوائز في ملتقى التعاملات الإلكترونية بوزارة الداخلية "أبشر الخامس"، الذي أقيم في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض.وتوجت الأحوال المدنية بجائزة أفضل لجنة للتعاملات الإلكترونية على مستوى قطاعات وزارة الداخلية نظير تميزها بالتوثيق وتحقيق الإنجازات بالتوصيات، وجائزة الإبداع في تقديم الخدمات كونها تميزت بخدمة التعريف الإلكتروني التي تتيح لأولياء الأمور التعريف بأبنائهم إلكترونيُا دون الحاجة للتواجد معهم في المكتب.كما حققت جائزة التميز والإبداع في التعريف بالخدمات والتوعية من خلال حساباتها الرسمية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن حصولها على جائزة الخدمات الإنسانية نظير اهتمامها الكبير بالدور الاجتماعي وتقديم خدمات مميزة للصم وضعاف السمع من خلال خدمة "أشر"، ولكبار السن من خلال خدمة "تقدير"، فضلاً عن ذوي شهداء الواجب.وكانت خامس الجوائز التي توجت بها الأحوال المدنية هي جائزة الخدمات الإلكترونية ذات الأثر الكبير على المستفيدين، التي حققت درجات عالية من الرضا لدى المواطنين والمواطنات.// انتهى //10:14ت م0034

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