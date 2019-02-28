السعودية اليوم / الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين



جنيف 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزير الربيعة أمس، بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيبلوا غراندي، وذلك على هامش مؤتمر المانحين لليمن للعام 2019م المنعقد في مدينة جنيف.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المركز و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و خاصة المشاريع المشتركة في سوريا و بنجلاديش لدعم اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة والأقلية الروهنجية اللاجئة بدول الجوار، كما تناول الطرفان المستجدات الإنسانية الطارئة.

وثمن غراندي التعهد السخي من قبل المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن والجهود التي تبذلها لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

//انتهى//

10:09ت م

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جنيف 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزير الربيعة أمس، بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيبلوا غراندي، وذلك على هامش مؤتمر المانحين لليمن للعام 2019م المنعقد في مدينة جنيف.واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المركز و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و خاصة المشاريع المشتركة في سوريا و بنجلاديش لدعم اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة والأقلية الروهنجية اللاجئة بدول الجوار، كما تناول الطرفان المستجدات الإنسانية الطارئة.وثمن غراندي التعهد السخي من قبل المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن والجهود التي تبذلها لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.//انتهى//10:09ت م0033

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