سياسي / البيت الأبيض يعلن أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق" في القمة بين ترامب وكيم



هانوي 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

صرح البيت الأبيض، صباح الخميس، أن القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون- انتهت بدون التوصل إلى اتفاق.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية، سارة ساندرز في بيان: "لم يتم التوصل إلى اتفاق حاليًا، لكن فريقيهما يتطلعان إلى الاجتماع في المستقبل".

// انتهى //

09:55ت م

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هانوي 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسصرح البيت الأبيض، صباح الخميس، أن القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون- انتهت بدون التوصل إلى اتفاق.وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية، سارة ساندرز في بيان: "لم يتم التوصل إلى اتفاق حاليًا، لكن فريقيهما يتطلعان إلى الاجتماع في المستقبل".// انتهى //09:55ت م0028

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