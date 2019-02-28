السعودية اليوم / تعليم حائل يستعرض تجربة الحاصلين على جوائز التميز



حائل 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل أمس، لقاءً مع الحاصلين والحاصلات على جوائز التميز على مستوى المملكة " بدورتها التاسعة "، بحضور قادة وقائدات ومعلمي ومعلمات المنطقة بالإدارة.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني، أن اللقاء هدف إلى التعرف على عوامل النجاح والتميز في البيئة المدرسية وكيفية تجاوز العقبات وتذليلها، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين من إدارة تعليم المنطقة لجائزة التميز في دورتها القادمة بلغ أكثر من 150 معلماً ومعلمة.

واستعرض المعلم سلطان العنزي الحاصل على المركز الأول في جائزة التميز على مستوى المملكة، والمعلمة جوزاء الشمري، تجربتهم مع التميز والعقبات التي واجهتهم، وكيف حولوها إلى نقاط قوة.

// انتهى //

09:54ت م

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حائل 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل أمس، لقاءً مع الحاصلين والحاصلات على جوائز التميز على مستوى المملكة " بدورتها التاسعة "، بحضور قادة وقائدات ومعلمي ومعلمات المنطقة بالإدارة.وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني، أن اللقاء هدف إلى التعرف على عوامل النجاح والتميز في البيئة المدرسية وكيفية تجاوز العقبات وتذليلها، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين من إدارة تعليم المنطقة لجائزة التميز في دورتها القادمة بلغ أكثر من 150 معلماً ومعلمة.واستعرض المعلم سلطان العنزي الحاصل على المركز الأول في جائزة التميز على مستوى المملكة، والمعلمة جوزاء الشمري، تجربتهم مع التميز والعقبات التي واجهتهم، وكيف حولوها إلى نقاط قوة.// انتهى //09:54ت م0027

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