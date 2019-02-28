

بغداد 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

زار وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مستشفى الأمل للأورام في العاصمة العراقية بغداد.

حيث كان في استقباله مدير عام مدينة الطب الدكتور حسن التميمي والفريق الطبي، واطلع الوفد على أقسام المستشفى واحتياجاته الإنسانية من الأدوية والمعدات الطبية.

كما زار الوفد مركز التأهيل الطبي للأطراف الصناعية في بغداد و اطلع على الاحتياجات الإنسانية للمركز وما يمكن أن يتم تقديمه له من دعم.

كما اجتمع وفد مركز الملك سلمان للإغاثة مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في بغداد المفوضية السامية لشوون اللاجئين،والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة اليونيسيف، و برنامج الأغذية العالمي.

// انتهى //

09:31ت م

0021



بغداد 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسزار وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مستشفى الأمل للأورام في العاصمة العراقية بغداد.حيث كان في استقباله مدير عام مدينة الطب الدكتور حسن التميمي والفريق الطبي، واطلع الوفد على أقسام المستشفى واحتياجاته الإنسانية من الأدوية والمعدات الطبية.كما زار الوفد مركز التأهيل الطبي للأطراف الصناعية في بغداد و اطلع على الاحتياجات الإنسانية للمركز وما يمكن أن يتم تقديمه له من دعم.كما اجتمع وفد مركز الملك سلمان للإغاثة مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في بغداد المفوضية السامية لشوون اللاجئين،والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة اليونيسيف، و برنامج الأغذية العالمي.// انتهى //09:31ت م0021

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفد مركز الملك سلمان للإغاثة يزور مستشفى الأمل للأورام في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.