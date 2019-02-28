السعودية اليوم / التدريب التقني يشارك بفعاليات معرض التعليم الدولي بدبي GESS

الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسشاركت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في فعاليات المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم بدبي، خلال الفترة 26-28 فبراير الحالي، من خلال كلياتها ومعاهدها وشراكاتها الاستراتيجية، حيث تأتي تلك المشاركة ضمن عدد من قطاعات التعليم في العالم حيث تجاوز عددها 550 جهة حكومية وخاصة من أكثر من 40 دولة حول العالم ، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي .وشهدت مشاركة المؤسسة توقيع مذكرة تفاهم لمبادرة التحول الرقمي بين المؤسسة و شركة Microsoft العالمية, كما زار وزير الدولة لشؤون التعليم العالى والمهارات بالإمارات العربية المتحدة الدكتور أحمد بالهول الفلاسى، جناح المؤسسة واستمع لشرح مفصل عن برامج المؤسسة ومناهجها ومبادراتها التي تتماشي مع رؤية المملكة 2030 ، وعن التدريب الذي يبنى على المهارات والمعارف و السمات الشخصية, حيث أبدى معاليه اعجابة الشديد باهتمام المؤسسة بالمهارات الشخصية ومهارات القرن 21 .كما شهد الجناح إقبالاً متزايداً من زوار المعرض للتعرف على ما تقدمه المؤسسة من برامج تدريبية متنوعة .من جهته ثمّن مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام بالمؤسسة حمود بن عبدالرحمن الشهري مشاركة المؤسسة في هذه الفعالية العالمية, مؤكدآ أنها تأتي ضمن اهتمامات المؤسسة في التواجد العالميللتعرف على أحدث التطورات في مجال التدريب والتعريف بقطاع التدريب في المملكة ومساهمته في تدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن.// انتهى //09:26ت م0020