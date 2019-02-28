السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك بذكرى استقلال بلاده



الرياض 23 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 28 فبراير 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:26ت م

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الرياض 23 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 28 فبراير 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:26ت م0019

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