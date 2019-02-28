السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك بذكرى استقلال بلاده



الرياض 23 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 28 فبراير 2019م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

09:26ت م

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الرياض 23 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 28 فبراير 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار. // انتهى //09:26ت م0018

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