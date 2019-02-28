سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

ركزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، اهتمامها على تطورات التوتر العسكري المسيطر على العلاقات بين باكستان والهند.

وأبرزت أنباء إسقاط القوات الجوية الباكستانية مقاتلتين هنديتين، إثر محاولتهما تجاوز المجال الجوي الباكستاني.

واهتمت صحف الخميس بكلمة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي جدد الدعوة للهند إلى وقف التصعيد العسكري وحل الخلافات عبر الحوار، محذراً من أن الحروب لا تجني سوى خسائر بشرية، وأنها تنتهي دائماً بالحوار على طاولة المفاوضات.

وتطرقت إلى عقد رئيس الوزراء الهندي نيرندر مودي اجتماعاً مع كبار المسئولين في بلاده لمناقشة دعوة رئيس الوزراء الباكستاني بشأن حسم الخلافات عبر الحوار.

وأخبرت الصحف عن إغلاق باكستان مجالها الجوي أمام الطيران المدني تحسباً لتجدد الاشتباكات مع الهند.

وأشارت إلى مطالبة الهند من باكستان بإعادة الطيار الهندي الذي أسرته القوات الباكستانية إثر تحطم مقاتله داخل باكستان.

وتناقلت صحف باكستان مواقف معظم دول العالم التي حثت باكستان والهند على ضبط النفس وتجنب التصعيد العسكري وحل الخلافات سلمياً.

// انتهى //

09:10ت م

0017



إسلام آباد 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسركزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، اهتمامها على تطورات التوتر العسكري المسيطر على العلاقات بين باكستان والهند.وأبرزت أنباء إسقاط القوات الجوية الباكستانية مقاتلتين هنديتين، إثر محاولتهما تجاوز المجال الجوي الباكستاني.واهتمت صحف الخميس بكلمة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي جدد الدعوة للهند إلى وقف التصعيد العسكري وحل الخلافات عبر الحوار، محذراً من أن الحروب لا تجني سوى خسائر بشرية، وأنها تنتهي دائماً بالحوار على طاولة المفاوضات.وتطرقت إلى عقد رئيس الوزراء الهندي نيرندر مودي اجتماعاً مع كبار المسئولين في بلاده لمناقشة دعوة رئيس الوزراء الباكستاني بشأن حسم الخلافات عبر الحوار.وأخبرت الصحف عن إغلاق باكستان مجالها الجوي أمام الطيران المدني تحسباً لتجدد الاشتباكات مع الهند.وأشارت إلى مطالبة الهند من باكستان بإعادة الطيار الهندي الذي أسرته القوات الباكستانية إثر تحطم مقاتله داخل باكستان.وتناقلت صحف باكستان مواقف معظم دول العالم التي حثت باكستان والهند على ضبط النفس وتجنب التصعيد العسكري وحل الخلافات سلمياً.// انتهى //09:10ت م0017

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.