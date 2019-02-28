اقتصادي / لجنة عربية تناقش الموقف المالي لجامعة الدول العربية وموقف الدول من سداد مساهماتها



القاهرة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

عقدت اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية التابعة لمجلس جامعة الدول العربية، اجتماعها الـ 95، يوم أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية، حسين بن شويش الشويش، ومشاركة كبار مسؤولي وزارات المالية بالدول العربية، وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية بالجامعة العربية السفير عبدالله سرور الجرمان.

وخصص الاجتماع لمناقشة عدد من القضايا المالية والإدارية، وفي مقدمتها مناقشة المركز المالي للأمانة العامة، وموقف الدول الأعضاء من سداد مساهماتها، في موازنة الأمانة العامة لعام 2019، وتقرير الهيئة العليا الرقابة العامة، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بموظفي الأمانة العامة لجامعه الدول العربية.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الدورة ( 151) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الشهر المقبل في القاهرة.

// انتهى //

08:52ت م

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القاهرة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسعقدت اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية التابعة لمجلس جامعة الدول العربية، اجتماعها الـ 95، يوم أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية، حسين بن شويش الشويش، ومشاركة كبار مسؤولي وزارات المالية بالدول العربية، وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية بالجامعة العربية السفير عبدالله سرور الجرمان.وخصص الاجتماع لمناقشة عدد من القضايا المالية والإدارية، وفي مقدمتها مناقشة المركز المالي للأمانة العامة، وموقف الدول الأعضاء من سداد مساهماتها، في موازنة الأمانة العامة لعام 2019، وتقرير الهيئة العليا الرقابة العامة، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بموظفي الأمانة العامة لجامعه الدول العربية.ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الدورة ( 151) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الشهر المقبل في القاهرة.// انتهى //08:52ت م0016

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