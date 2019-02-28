السعودية اليوم / وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان



جنيف 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، على هامش أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والمندوب الدائم للمملكة العربية

// انتهى //

08:00ت م

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جنيف 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، على هامش أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه.وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.// انتهى //08:00ت م0012

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