السعودية اليوم / زلزال بقوة 4ر5 درجات يضرب إقليم سومطرة الإندونيسي



جاكرتا 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4ر5 درجات على مقياس ريختر إقليم سومطرة الغربية الإندونيسي اليوم .

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 80 كيلومترًا عن شرقي مدينة سوريان في الإقليم.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية جراء الزلزال.

// انتهى //

07:05ت م

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جاكرتا 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسضرب زلزال بلغت قوته 4ر5 درجات على مقياس ريختر إقليم سومطرة الغربية الإندونيسي اليوم .وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 80 كيلومترًا عن شرقي مدينة سوريان في الإقليم.ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية جراء الزلزال.// انتهى //07:05ت م0008

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