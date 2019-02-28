سياسي / الرئيس الأمريكي و الزعيم الكوري الشمالي يستأنفان المحادثات بشأن نزع السلاح النووي لكوريا



هانوي 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون محادثتهما بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية في العاصمة الفيتنامية هانوي، وسط تأكيد من جانب الرئيس الأمريكي بأنه ليس في عجلة بشأن نزع سلاح بيونج يانج النووي.

وقال كيم خلال مؤتمر صحفي مشترك : "دعوني أؤكد لكم أنني سأبذل قصارى جهدي لأحقق نتائج جيدة".

وأضاف لقد بذلنا جهودًا كبيرة و نعتقد الآن أن الوقت حان لنجتمع في هانوي لنجري هذا الحوار الرائع.

وأثنى ترامب على علاقته مع كيم وقال مرارا إنه "ليس في عجلة .. السرعة ليست مهمة بالنسبة لي .. المهم هو أن نحقق اتفاقًا جيدًا".

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية يمكن أن تصبح قوة اقتصادية إذا توصل الجانبان لاتفاق.

واتفق الزعيمان على أن تبادل المكاتب الدبلوماسية بين بلديهما فكرة جيدة.

// انتهى //

07:32ت م

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هانوي 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واساستأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون محادثتهما بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية في العاصمة الفيتنامية هانوي، وسط تأكيد من جانب الرئيس الأمريكي بأنه ليس في عجلة بشأن نزع سلاح بيونج يانج النووي.وقال كيم خلال مؤتمر صحفي مشترك : "دعوني أؤكد لكم أنني سأبذل قصارى جهدي لأحقق نتائج جيدة".وأضاف لقد بذلنا جهودًا كبيرة و نعتقد الآن أن الوقت حان لنجتمع في هانوي لنجري هذا الحوار الرائع.وأثنى ترامب على علاقته مع كيم وقال مرارا إنه "ليس في عجلة .. السرعة ليست مهمة بالنسبة لي .. المهم هو أن نحقق اتفاقًا جيدًا".كما أعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية يمكن أن تصبح قوة اقتصادية إذا توصل الجانبان لاتفاق.واتفق الزعيمان على أن تبادل المكاتب الدبلوماسية بين بلديهما فكرة جيدة.// انتهى //07:32ت م0011

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