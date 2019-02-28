سياسي / الصين و روسيا و الهند تتعهد بتعزيز التعاون و التمسك بالتعددية و مكافحة الإرهاب

هانغتشو 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واساتفقت الصين وروسيا والهند، أمس الأربعاء، على تعزيز التنسيق و التعاون، و التمسك بالتعددية، و تقوية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.جاء ذلك عقب اجتماع جرى بين كل من وزير الخارجية الصيني وانغ يي، و وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، و وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج، و الذي عقد في ووتشن بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين.و قال وزير الخارجية الصيني إنه يتوجب على البلدان الثلاثة العمل بقوة على حماية النظام الدولي والأمم المتحدة في القلب منه، والتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتعميق التعاون في إطار تحقيق الأمن و مكافحة الإرهاب.وأضاف أنه يتعين على الصين و روسيا والهند، بوصفها قوى كبرى مؤثرة واقتصادات صاعدة مهمة، دعم التنسيق وحشد التوافق، فضلاً عن تقوية التعاون والنهوض بشكل مشترك بالسلام و الاستقرار على مستوى العالم.و أوضح لافروف وسواراج أنه ينبغي للمجتمع الدولي مراعاة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، و الالتزام بمبادئ القوانين و العلاقات الدولية.وحث الوزيران البلدان الثلاثة على إفساح المجال كاملاً أمام المنصات الدولية، ومنها الأمم المتحدة، من أجل دعم أكبر للتنسيق والتعاون، وبذل جهود مشتركة لمعالجة القضايا الساخنة الدولية و الإقليمية على النحو الصحيح، والتصدي للتحديات التي تواجه البشرية.// انتهى //07:18ت م0009