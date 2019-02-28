الان تتابع وظائف برواتب تنافسية وبدلات للجنسين في أرامكو توتال ساتورب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الجبيل- الخليج 365:
أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) بمدينة الجبيل الصناعية عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والفنية (للرجال والنساء).
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطلوبة تفاصيلها كالأتي:
مشرف تطوير وظيفي (Career Development Supervisor).
– بكالوريوس (هندسة، إدارة أعمال، موارد بشرية)
– خبرة 8 سنوات في مجال إدارة المواهب والتطوير الوظيفي.
موظفة إصدار هويات وملصقات (ID and Sticker Female).
– دبلوم فني أو تقني لا يقل عن سنتين بعد الثانوية العامة .
– لا يشترط الخبرة .
مساح كميات (Quantity Surveyor).
– دبلوم ثلاث سنوات أو بكالوريوس (هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية) .
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات لحملة الدبلوم أو 3 سنوات لحملة البكالوريوس.
مفتش ميداني (Area Inspector).
– بكالوريوس (هندسة ميكانيكية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال .
– شهادة معتمدة من معهد البترول الأمريكي (API).
ومن ضمن مزايا العمل في الشركة رواتب تنافسية وبدل سكن وبدل نقل وإجازة سنوية مدفوعة وتأمين طبي وراتب إضافي سنوي.
بدل إجازة (70% من الراتب) وبرنامج تملك المنازل للسعوديين وبدل تأثيث يدفع مرة واحدة وهدايا خدمة كل خمس سنوات.
وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:
https://career5.successfactors.eu/career?company
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