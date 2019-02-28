سياسي / البرلمان البريطاني يصوت لصالح قرار يمنح له صلاحيات أكبر بمسألة بريكست



لندن 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

صوّت مجلس العموم البريطاني مساء الأربعاء بالأغلبية لصالح دعم عريضة تؤكد تعهد الحكومة بتمكين البرلمان من التصويت على قرار يمنع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق، وتأجيل عملية الخروج إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأيد العريضة 502 نائبًا مقابل اعتراض 20 نائبًا مما يعني أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي سوف تكون مُلزمة بتقديم مشروع قرار يعطي البرلمان صلاحية تأجيل الخروج إذا صوت النواب يوم 12 مارس المقبل على رفض مسودة اتفاق الخروج.

وأعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الثلاثاء موافقتها إعطاء مجلس العموم فرصة للتصويت على قرار تكميلي يمنع خروج البلاد بدون اتفاق، وآخر يدعو إلى تأجيل الخروج في حال تم رفض مسودة الاتفاق مع بروكسل.

// انتهى //

06:06ت م

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لندن 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسصوّت مجلس العموم البريطاني مساء الأربعاء بالأغلبية لصالح دعم عريضة تؤكد تعهد الحكومة بتمكين البرلمان من التصويت على قرار يمنع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق، وتأجيل عملية الخروج إذا اقتضت الضرورة ذلك.وأيد العريضة 502 نائبًا مقابل اعتراض 20 نائبًا مما يعني أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي سوف تكون مُلزمة بتقديم مشروع قرار يعطي البرلمان صلاحية تأجيل الخروج إذا صوت النواب يوم 12 مارس المقبل على رفض مسودة اتفاق الخروج.وأعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الثلاثاء موافقتها إعطاء مجلس العموم فرصة للتصويت على قرار تكميلي يمنع خروج البلاد بدون اتفاق، وآخر يدعو إلى تأجيل الخروج في حال تم رفض مسودة الاتفاق مع بروكسل.// انتهى //06:06ت م0007

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