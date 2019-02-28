السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس



الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وشمال المملكة، فيما يطرأ انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على مناطق (تبوك ، الجوف .الحدود الشمالية , حائل ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

// انتهى //

06:00ت م

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الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وشمال المملكة، فيما يطرأ انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على مناطق (تبوك ، الجوف .الحدود الشمالية , حائل ).وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.// انتهى //06:00ت م0002

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