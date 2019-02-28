

طرابلس 22 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

أعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اليوم دخول القوات المسلحة لمنطقتي فنقل وتراغن شرق مرزق، وذلك ضمن عمليات تطهير الجنوب الليبي.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن أهالي المنطقتين قد استقبلوا وحدات الجيش بفرحة كبيرة، مشيدين بعمليات القوات المسلحة لتطهير المنطقة من العصابات الإجرامية الوافدة، والجماعات الإرهابية.

// انتهى //

03:25ت م

0316



طرابلس 22 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اليوم دخول القوات المسلحة لمنطقتي فنقل وتراغن شرق مرزق، وذلك ضمن عمليات تطهير الجنوب الليبي.وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن أهالي المنطقتين قد استقبلوا وحدات الجيش بفرحة كبيرة، مشيدين بعمليات القوات المسلحة لتطهير المنطقة من العصابات الإجرامية الوافدة، والجماعات الإرهابية.// انتهى //03:25ت م0316

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجيش الليبي يُسيطر على منطقتي فنقل وتراغن شرق مرزق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.