السعودية اليوم / إطلاق صاروخ روسي من مركز فرنسي يحمل 6 أقمار بريطانية



باريس 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

أطلق الصاروخ الروسي من طراز "سيوز" بنجاح اليوم من مركز "كورو" الفضائي في قاعدة جويانا الفرنسية ويحمل على متنه 6 أقمار صناعية بريطانية ضمن مشروع شبكة واحدة "وان ويب".

وأوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أنه من المتوقع أن يضع الصاروخ الأقمار الصناعية إلى مدار قريب من الأرض.

ويخطط "وان ويب" لإنشاء مجموعة من الأقمار الصناعية التي ستوفر الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وتغطي سطح الأرض بالكامل.

// انتهى //

03:06ت م

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باريس 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأطلق الصاروخ الروسي من طراز "سيوز" بنجاح اليوم من مركز "كورو" الفضائي في قاعدة جويانا الفرنسية ويحمل على متنه 6 أقمار صناعية بريطانية ضمن مشروع شبكة واحدة "وان ويب".وأوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أنه من المتوقع أن يضع الصاروخ الأقمار الصناعية إلى مدار قريب من الأرض.ويخطط "وان ويب" لإنشاء مجموعة من الأقمار الصناعية التي ستوفر الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وتغطي سطح الأرض بالكامل.// انتهى //03:06ت م0315

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