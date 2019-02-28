السعودية اليوم / رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا حادث قطار رمسيس



القاهرة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

قدم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي خالص التعازي والمواساة باسم البرلمان العربي لجمهورية مصر العربية في ضحايا حادث قطار محطة مصر (رمسيس) في وسط القاهرة.

وقال السلمي فى بيان له اليوم "أسأل الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل".

//انتهى//

00:36ت م

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القاهرة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسقدم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي خالص التعازي والمواساة باسم البرلمان العربي لجمهورية مصر العربية في ضحايا حادث قطار محطة مصر (رمسيس) في وسط القاهرة.وقال السلمي فى بيان له اليوم "أسأل الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل".//انتهى//00:36ت م0309

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