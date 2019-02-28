السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم الجامعة العربية يعزي مصر في ضحايا حادث القطار



القاهرة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن عميق التعازي لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع في وقت سابق اليوم بمحطة مصر للسكك الحديدية بمدينة القاهرة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام السفير محمود عفيفي إن ذلك جاء في رسالة وجهها أبوالغيط إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري.

//انتهى//

00:25ت م

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القاهرة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن عميق التعازي لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع في وقت سابق اليوم بمحطة مصر للسكك الحديدية بمدينة القاهرة.وقال المتحدث باسم الأمين العام السفير محمود عفيفي إن ذلك جاء في رسالة وجهها أبوالغيط إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري.//انتهى//00:25ت م0305

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