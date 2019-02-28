السعودية اليوم / الجيش اليمني يسيطر على سلاسل جبلية استراتيجية



عدن 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

سيطر الجيش اليمني، اليوم، على سلاسل جبلية استراتيجية بمنطقة البقع التابعة لمحافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن قائد شرطة محور صعدة في جبهة البقع العقيد عبدالعزيز الغرباني، قوله إن الجيش سيطر على سلسلة جبال جشيران الممتدة بطول ٢٠ كيلو متراً من كتاف للبقع لتلتحم جبهة البقع وكتاف من عدة محاور.

وأكد الغرباني أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيا واستعاد الجيش خلالها مخازن أسلحة في تلك المناطق.

// انتهى //

00:16ت م

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عدن 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسسيطر الجيش اليمني، اليوم، على سلاسل جبلية استراتيجية بمنطقة البقع التابعة لمحافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن قائد شرطة محور صعدة في جبهة البقع العقيد عبدالعزيز الغرباني، قوله إن الجيش سيطر على سلسلة جبال جشيران الممتدة بطول ٢٠ كيلو متراً من كتاف للبقع لتلتحم جبهة البقع وكتاف من عدة محاور.وأكد الغرباني أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيا واستعاد الجيش خلالها مخازن أسلحة في تلك المناطق.// انتهى //00:16ت م0302

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