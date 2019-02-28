سياسي / العاهل الأردني يلتقي مسؤولين بريطانيين وشخصيات برلمانية وأكاديمية وفكرية



عمّان 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، في لندن اليوم ، عددًا من المسؤولين البريطانيين وشخصيات برلمانية وأكاديمية وفكرية في بريطانيا.

وتناول اللقاء وفق بيان صحفي أردني، مجمل التطورات الإقليمية، ومواقف الأردن تجاه مختلف القضايا والأزمات في المنطقة.

//انتهى//

23:46ت م

0298



عمّان 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، في لندن اليوم ، عددًا من المسؤولين البريطانيين وشخصيات برلمانية وأكاديمية وفكرية في بريطانيا.وتناول اللقاء وفق بيان صحفي أردني، مجمل التطورات الإقليمية، ومواقف الأردن تجاه مختلف القضايا والأزمات في المنطقة.//انتهى//23:46ت م0298

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