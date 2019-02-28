السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع يعقد اجتماعاً مع المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية بالمجلس الوطني للإعلام الإماراتي



الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدر بن حسين الزهراني اجتماعاً مع المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور راشد خلفان النعيمي.

وبحث الاجتماع أوجه التعاون الثنائي لتطوير صناعة السينما وأطر التنسيق فيما يتعلق بالتصنيف العمري للمحتوى المرئي والمسموع.

وأكد الطرفان أهمية مثل هذه الاجتماعات في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

// انتهى //

23:43ت م

0297



الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسعقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدر بن حسين الزهراني اجتماعاً مع المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور راشد خلفان النعيمي.وبحث الاجتماع أوجه التعاون الثنائي لتطوير صناعة السينما وأطر التنسيق فيما يتعلق بالتصنيف العمري للمحتوى المرئي والمسموع.وأكد الطرفان أهمية مثل هذه الاجتماعات في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.// انتهى //23:43ت م0297

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