تقنية الفوتو فينش تحسم نتيجة سباق الهجن.. أجزاء من الثانية تفرق خط النهاية

في إطار الحرص على استخدام أحدث التقنيات الخاصة بخط النهاية في عالم السباقات، اعتمد الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً بلجنة التحكيم بـ”سباق الهجن” استخدام تقنية الفوتو فينش التي تصل دقة الكاميرات من خلالها إلى 6000 جزء من الثانية، والتي تعد من أفضل التقنيات الحديثة في سباقات الهجن.

وبفارق زمني يقل عن 3 في الألف من الثانية، حلّقت الناقة الظفرة لصاحبها محمد بن حمد العامري؛ بالمركز الثالث في سباق الهجن لفئة لقايا بكار في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي أقيم صباح أمس (الثلاثاء)، بينما حلت منافستها ناصية لصاحبها فهد بن فهيد الهاجري؛ في المركز الرابع.

وتمكنت تقنية الفوتو فينش من رصد وصول الظفرة إلى خط النهاية في 8 دقائق و7 ثوان و746 جزءاً من الثانية، في حين بلغت الناصية خط النهاية في 8 دقائق و7 ثوان و749جزءاً من الثانية.

وفي سباق فئة حقايق بكار في المهرجان حققت الناقة تهاني لصاحبها بدر بن صالح الهاجري؛ المركز التاسع، بعد أن بلغت خط النهاية في 6 دقائق و40 ثانية و0017. من الثانية، في حين حلت الناقة عوايد لصاحبها علي بن صالح آل رزق؛ عاشراً بفارق 8 من الألف من الثانية.