شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع يعقد اجتماعاً مع المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية بالمجلس الوطني للإعلام الإماراتي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 2:07 صباحًا, 28 فبراير 2019 م المناطق - واس عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدر بن حسين الزهراني اجتماعاً مع المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور راشد خلفان النعيمي.

وبحث الاجتماع أوجه التعاون الثنائي لتطوير صناعة السينما وأطر التنسيق فيما يتعلق بالتصنيف العمري للمحتوى المرئي والمسموع.

وأكد الطرفان أهمية مثل هذه الاجتماعات في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع يعقد اجتماعاً مع المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية بالمجلس الوطني للإعلام الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.