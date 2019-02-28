شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الإغاثة يقدم 4 شاحنات لمحافظات الحديدة ومساعدات للجوف وحجة والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية. وفي اليوم نفسه، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3,235 كرتونًا من التمر على النازحين والمتضررين في عدة قرى بمديريتي الحزم والخلق بمحافظة الجوف، استفاد منها 19,410 أفراد. وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 300 سلة غذائية تزن 22 طنًا و200 كيلو غرام، على النازحين والمتضررين في عدة قرى في مديريتي حيران وحرض بمحافظة حجة، يستفيد منها 1,800 فرد. ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعًا.
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