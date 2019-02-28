شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» لـ اليوم: «أبشر» نظام دولي والمملكة تنافس عالميا بالإلكترونيات والان نبدء بالتفاصيل

أكد ‏الأمير بندر بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية لـ ”الخليج 365”، أن منصة أبشر تعد ‏نظاما دوليا وأن المملكة تنافس دول العالم المتقدمة في تقديم خدمات إلكترونية متكاملة.

وأوضح مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية خلال فعاليات ملتقى أبشر الخامس والذي أقيم أمس بنادي الضباط برعاية وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن من أهداف منصة أبشر تحديث إدارات وقطاعات وزارة الداخلية ورفع مستوى أمن المعلومات، مؤكدا أن أبشر يعد من الأنظمة الدولية المعمول بها وأن البرنامج لا يقتصر على التطبيق فقط، وإنما يستطيع المستخدم للبرنامج الدخول على موقع أبشر أو التطبيق على الأجهزة الذكية أو جهاز الكمبيوتر.

وشدد على أن منصة أبشر لا تتوقف على التطبيق فقط، بل هو يخدم الجميع من خلال القنوات المختلفة، وقد سلط الملتقى في جلساته الضوء على أهداف منصة أبشر، وهي تحديث إدارات وقطاعات وزارة الداخلية، ورفع مستوى أمن المعلومات، وأيضا المساهمة الفعالة في رفع مستوى مؤشر رضا المستفيد وجودة الحياة.

يشار إلى أن من أهداف أبشر تحقيق مبدأ المساواة والعدل بين المستفيدين، وتقديم خدمات رقمية ذكية تتماشى مع رؤية 2030، ومنافسة دول العالم المتقدمة في تقديم خدمات إلكترونية متكاملة.