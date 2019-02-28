شكرا لقرائتكم خبر عن «راقصو» الطريق العام في قبضة مرور القصيم والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت إدارة مرور القصيم ضبطها لقائدي تلك المركبات، الذين مارسوا الرقص والنزول من المركبات في الطريق العام، إضافة إلى تجهيز مركباتهم بأجهزة مخالفة لأنظمة المرور، ويجري استكمال الإجراءات لإحالتهم لهيئة الفصل المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام.
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