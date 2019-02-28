شكرا لقرائتكم خبر عن «راقصو» الطريق العام في قبضة مرور القصيم والان نبدء بالتفاصيل

ضبط مرور منطقة القصيم شبانا قاموا خلال الفترة القليلة الماضية بارتكاب مخالفات، من ضمنها الوقوف في أحد الطرق العامة، وتشغيل الموسيقى بصوتٍ مرتفع، وإظهار حركات غير لائقة بالرقص والقفز أمام المارة، وإحداث جمهرة.

وأكدت إدارة مرور القصيم ضبطها لقائدي تلك المركبات، الذين مارسوا الرقص والنزول من المركبات في الطريق العام، إضافة إلى تجهيز مركباتهم بأجهزة مخالفة لأنظمة المرور، ويجري استكمال الإجراءات لإحالتهم لهيئة الفصل المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام.