شكرا لقرائتكم خبر عن طفح المجاري يقلق أهالي تاروت والمياه: نعمل على دراسة تطوير المحطة والان نبدء بالتفاصيل

يعاني أهالي أحياء الوقف والديرة والحوامي في جزيرة تاروت من المجاري التي تحاصرهم بين فترة وأخرى إضافة إلى الروائح المنبعثة من أثر تلك المجاري، مما تسبب في مستنقعات وحفر وتشقق الأسفلت.

وقال راكان الشوكان: إن المنطقة الواقعة بالقرب من سوق جزيرة تاروت غالباً ما تواجه مشاكل في الصرف الصحي، مشيرا إلى أنه وبالرغم من ذلك فإن وايتات الشفط لا تباشر المكان إلا بعد تضرر الكثير من الأماكن.

دوار السمكة

وأضاف علي المقرن بقوله: نعاني منذ أكثر من 10 سنوات من فيضانات المجاري، لافتا إلى أنها تمتد شمالا إلى دوار السمكة وجنوبا وشرقا باتجاه حيي الديرة والحوامي وغربا حي الوقف. مشيرا إلى أنه تم التواصل مع إدارة فرع المياه بمحافظة القطيف لحل هذه المشكلة ولكن دون جدوى، لافتا إلى أن الفرق الفنية تقوم في حالة تلقي البلاغات بأعمال إزاحة للمياه المتدفقة إلى الخارج وتعقيم وتطهير المناطق المتضررة ولكن هذا لا يكفي.

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مدخل الحي

وأوضح عبدالله الشيخ أن مياه المجاري تحاصر مدخل الحي وتمتد بالمسافة لعدة كيلومترات، مشيرا إلى أن حضور الوايتات في وقت متأخر أو سريع لا يحل مشكلة الصرف الصحي. مضيفا: تضررنا من الرائحة الكريهة وكثرة الذباب والبعوض وتلوث الشارع والزوايا المحيطة بالبكتيريا والفطريات بسبب مياه المجاري.

وأشار محمد البيابي إلى أن طفح مياه البيارات يحدث بصفة دائمة، لافتا إلى أنه منظر غير حضاري، وقد تسببت في إعاقة الكثير من كبار السن الذاهبين إلى المسجد أو إلى السوق، خوفا من أن يتضرروا من مياه وحشرات البيارات. لافتا إلى أن غالبية سائقي السيارات وخلال مرورهم من ذلك الموقع الذي تنتشر فيه مياه المجاري الفائضة لا يراعون حرمة لأحد فتجدهم يقودودن سياراتهم بسرعات عالية فوق تلك المياه مما يتسبب في تلوث المارة والسيارات.

من جانبه، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية فهد العنزي: إن المديرية تعمل على دراسة تطوير المحطة المعنية من خلال إنشاء خط لأقرب نقطة من المحطة الرئيسية (محطة تاروت الرئيسية) والتي بدورها ستقضي على وجود مثل هذه التسربات. مشيرا إلى أنه بسبب زيادة أحجام التدفقات القادمة على خط الطرد لمحطة تاروت الثانوية خصوصاً في أوقات الذروة والأمطار تحدث بعض التسربات المحدودة في «المناهول» المستقبل لهذه التدفقات، مبينا أن الفرق الفنية تقوم بشكل مستمر وفي حالة تلقي البلاغات بأعمال إزاحة للمياه المتدفقة إلى الخارج وتعقيم وتطهير المناطق المتضررة.