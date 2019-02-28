شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة ترفيهية لـ 27 طفلا جندهم الحوثي ودورات لمزارعي المسيمير والان نبدء بالتفاصيل
وتعد الرحلة ضمن الدورة الأولى من المرحلتين السابقتين من المشروع الذي يستهدف تأهيل 80 طفلاً.
كما دشن المركز أمس بمحافظة لحج دورات تأهيل مزارعي مديرية المسيمير، يستفيد منها 50 مزارعا، ضمن مشروع تحسين سبل العيش والبرامج التدريبية بالقطاع.
وأشاد مستشار محافظ لحج لشؤون المنظمات عمر الصماتي، بمركز الملك سلمان لإقامته مثل هذه البرامج التي تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي ومعرفة الطرق الحديثة للتغلب على الآفات ومكافحتها.
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