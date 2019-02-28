شكرا لقرائتكم خبر عن قرغيزستان تطلع على تجربة «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بمكتبه بمقر المجلس بالرياض أمس، وزير خارجية جمهورية قرغيزستان جينغيز ايداربيكوف، والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حاليا.

وأشار آل الشيخ إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية قرغيزستان في مختلف المجالات على الصعيدين السياسي والاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ولاسيما على الصعيد البرلماني، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة.

من جانبه، نقل وزير خارجية قرغيزستان خلال الاستقبال امتنان بلاده وشكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، على الدعم الذي تقدمه المملكة للبنية التحتية في جمهورية قرغيزستان عن طريق العديد من الاستثمارات والاتفاقيات.

وأكد وزير خارجية قرغيزستان أهمية المكانة التي تتبوأها المملكة العربية السعودية والتأثير الهام لدورها في المنطقة والعالم من خلال سياستها المتزنة والهادئة.

ونوه بالدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشورى في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بينهما، داعيا إلى تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى والبرلمان القرغيزي.