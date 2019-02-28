شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مظلة مكيفة بالسوق المركزي خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

تقرر الانتهاء من مشروع إنشاء المظلة المكيفة بسوق الخضار المركزي بالدمام خلال ثلاثة أشهر تقريبا، حيث يتم إعادة تأهيل المظلة خارجيا وداخليا، وتحتوي على 180 مبسطا ومكيفة بالكامل.

وتفقد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، صباح أمس، المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا في سوق الخضار المركزي، يرافقه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا، ووكيل الأمين للخدمات المهندس صالح الملحم، وعدد من قيادات الأمانة، وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية التي يقوم بها على كافة المشاريع التنموية التي تنفذها الأمانة؛ خدمة للمواطنين والمقيمين.

وبدأ الجبير جولته التفقدية بزيارة لمشروع إنشاء المظلة المكيفة، واستمع لشرح تفصيلي من مدير المشروع عن الخارطة التوضيحية للمشروع والمراحل التي تمت على أرض الواقع، والتي بلغت نسبة الإنجاز 70٪، واستمع لملاحظات أحد تجار الجملة في سوق الخضار الذي أثنى على الاهتمام الذي يحظى به السوق من قبل أمانة المنطقة الشرقية، فيما تفقد الجبير موقع مظلة الطوارئ التي تم اعتمادها؛ للاستفادة منها عند صيانة المظلات، والمتوقع الانتهاء منها خلال شهر.

بعدها تفقد الجبير الموقع المخصص للحراج البلدي بالسيارات والذي تم الانتهاء من إجراءات تخصيصه وتقدير أسعار التأجير فيه للمستفيدين، والذين سيزاولون العمل فيه خلال أيام، فيما قام بتفقد مشروع إعادة تصميم وترميم مبنى الأسواق داخليا وخارجيا والذي تم الانتهاء منه، وكذلك إنشاء سور بمحيط مبنى الإدارة، إضافة إلى تفقده عملية تطوير الشوارع الرئيسية للسوق المركزي، بعدها قام بتفقد المواقع المقترحة لبعض الفرص الاستثمارية بالسوق، كما وجه بضرورة تركيب 5 بوابات إلكترونية للسوق، وضرورة البدء في اعتماد إدخال المنتجات الزراعية حسب السجل الزراعي والتنسيق التام مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، واستمع لتقرير مفصل من مدير عام الأسواق الدكتور سمير الزاير، عن كافة المراحل التي تم الانتهاء منها لكافة المشاريع التي نفذت في السوق، كما اطلع على مواقع المستفيدين الجدد بالسوق موزعين على عده مظلات، ووجه بضرورة الاسراع بتسليمهم المواقع المخصصة لهم.