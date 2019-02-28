شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بيشة تشارك في مؤتمر «التمريض» والان نبدء بالتفاصيل
وقدم طلاب وطالبات الكلية عددا من الأبحاث العلمية، التي تم قبولها للعرض خلال المؤتمر تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية. والطلاب والطالبات المشاركون بالأبحاث العلمية هم: سعد ناصر محمد الزبران، سالم محمد عبدالرحيم الغامدي، أماني مسفر علي الحلفي، بشاير صالح فايز الشهري.
يشار إلى أن المؤتمر يعتبر الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية، وحظي بمشاركة واسعة من كليات التمريض بالجامعات المحلية والخارجية وبمشاركة من متحدثين متميزين على مستوى تخصص التمريض.
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