الارشيف / اخبار السعوديه

يا مرحبا بك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يا مرحبا بك والان نبدء بالتفاصيل

يا مرحبا بك يا ثمانين عمري

لو ما هقيت انّي اشوفك وانا حَيْ

تَنَاَسَلَتْ شَعرات الايام تجري

وابيضَّتْ السّودا على ضامي الرَّي

الشَّمس تمضي وانْجُم الليل تسري

وكلْ شيٍ صار في عيني شوَي

أبحث عن اللي يرفَع الرّاس واشري

ما شْغَلْت نفسي بالمَلذّات والغَي

أشْغَلتْ وقتي واستفَزْيت عصري

أصَحّي الغفوات بالشمس والفَي

اغضي.. ولكن ما تَناقَصْتْ قدري

وأسْمَحْ.. ولكن ما تنازَلت عن شي

Advertisements

رُمْتْ المراَجلْ طفلْ لكنّي ادري

إنّي أَبَطْوي كلّ عَسْراتها طَي

دَرَسْتْ علم الفكر والعزّ بدري

في مدرسة جدّي وابوي وعَمامي

واليوم لو ثَقْلَتْ بي الرّجِل.. بُصْري

لي عزمٍ امشي به على كلْ ما في

أَمَاوِجْ المعنى على بحر شعري

والْوي قوافيها على شْراعها لَي

هيْ سَلْوِتي بالعمرْ إذا ضاق صدري

أداوي جروحي قَبلْ حامي الكَي

خالد الفيصل


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يا مرحبا بك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا