شكرا لقرائتكم خبر عن جولات تفتيشية على 137 حافلة نقل مدرسي بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

ناقش المدير الإقليمي لشركة تطوير خدمات النقل التعليمية بالمنطقة الشرقية مبارك القحطاني الصعوبات التي تواجه نقل الطلاب والطالبات بمحافظة النعيرية وكذلك نقل طلاب التربية الخاصة.

وبحث القحطاني خلال زيارته مع مدير مكتب التعليم بالنعيرية سرور الحربي الحلول المناسبة لمواجهة هذه الصعوبات والخطط المستقبلية لآلية النقل المدرسي بالمحافظة، كما شهدت الزيارة التي تأتي استكمالا للجولات الميدانية لزيارة المدن والمحافظات، لقاء مساعد شؤون الطلاب بمكتب التعليم عبدالله المطيري ومراقب المنطقة خليفة السالم، وجرى خلاله مناقشة إجراءات شمل الطلاب والطالبات، وتسكين الحافلات ببرنامج نور وتقييمها من قبل مشرفي ومشرفات النقل بالمدارس بشكل يومي، إلى جانب مناقشة أهمية تكثيف الزيارات الميدانية على الحافلات لضمان السلامة الوقائية اللازمة.

يذكر أن محافظة النعيرية يعمل بها نحو 137 حافلة نقل مدرسي، تقوم على نقل طلاب وطالبات محافظة النعيرية وما يتبع لقطاعها التعليمي من مدارس في المراكز والهجر، عبر مشغلين للنقل المدرسي، حيث تم توفير 94 حافلة نقل للطالبات و43 حافلة نقل للطلاب، ومن المرتقب أن يرتفع عدد هذه الحافلات لخدمة عدد أكبر من طلاب وطالبات المدارس، خاصة بعد استحداث عدد من المدارس مؤخرا.

من جهة أخرى يجري العمل حاليا على عدد من المشاريع التعليمية بمحافظة النعيرية، تتمثل في مجمع 3 مدارس حي العزيزية «إعادة طرح»، ومشروع استكمال قواطع داخلية لمكتب التعليم، وإنشاء مدارس رياض الأطفال لعدد 5 مشاريع في المحافظة والمراكز التابعة لها ضمن خطة التحول الوطني 2020.