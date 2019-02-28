شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يستقبل مسؤولين من «العمل» وممثلين عن أصحاب المهن في القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل
وقد أكد خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- خلال الاستقبال، اهتمام الدولة الكبير بقطاع العمل والتدريب، وتشجيعها على الاستثمار في هذا المجال، ليتولى المواطن السعودي مسؤولية النهوض ببلده في مختلف المجالات. حضر الاستقبال، وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. عبدالله بن ناصر أبوثنين.
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