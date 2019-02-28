شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: مراعاة الجانب الفقهي المعاصر والتركيز عليه ضرورة والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، العدد «46» من مجلة الجمعية الفقهية السعودية لصياغة الأحكام القضائية والعقود المالية، خلال استقبال سموه نائب رئيس مجلس الجمعية الفقهية السعودية زيد آل قرون، وعددا من منسوبي الجمعية.

واستعرض سموه خلال اللقاء إنجازات الجمعية وما تقوم به من أنشطة علمية ولقاءات دورية، مؤكدا سموه ضرورة مراعاة الجانب الفقهي المعاصر والتركيز عليه والعمل الدؤوب لتكون للمملكة الريادة والسيادة في هذا الباب.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن المملكة امتازت بالعقيدة والتوحيد وينبغي أن تكون رائدة في جانب الفقه والتركيز على المسائل المعاصرة، داعيا سموه الله عز وجل أن يكلل جهود القائمين على الجمعية بالتوفيق والسداد لخدمة الإسلام والمسلمين في أرجاء المعمورة، من جانبه، قدم آل قرون شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته السديدة واهتمامه بفرع الجمعية في المنطقة الشرقية.