شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 519 منشأة غذائية ورفع 8600م3 أنقاض بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية الجبيل 1560 جولة تفتيشية ميدانية للمحلات والمنشآت الغذائية، خلال شهري ربيع الآخر وجمادى الأولى، ضمن حملة غذاؤكم أمانة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية في المنشآت الصحية وإحكام الرقابة الصحية والالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس صالح القرني أن الحملات أسفرت عن إغلاق 120 محلاً مخالفاً، وإنذار 399 محلاً واحتساب 477 مخالفة صحية وتحصيل المبالغ المترتبة على تلك المخالفات ومصادرة 620 كجم و230 لتراً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها.

وبين المهندس القرني أن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، ووجود مواد مجهولة المصدر والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير بالإضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل ومباشرة النشاط خارج حدود المحل.

وشملت الجولات سوق الخضار واللحوم بالمحافظة للتأكد من التقيد بالاشتراطات الصحية والنظافة العامة، وتم خلالها زيارة عدد من الملاحم الموجودة بالسوق المركزي للخضار واللحوم، ومصادرة وإتلاف ذبيحتين من الأغنام، وتحرير مخالفة للمنشأة لضمان سلامة وصحة اللحوم وسلامة المستهلكين من المواطنين والمقيمين وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات، مضيفا: إن البلدية نقلت 2260 طنا من النفايات، ووجهت 120 إنذاراً لمخالفي رمي المخلفات والأنقاض في الأراضي العامة.